標普將中芯國際信用評級列負面觀察

標普稱，中國晶圓代工半導體製造商中芯面臨著日益嚴重的供應鏈風險，因部分美國供應商向中芯的出口，已受到美國出口管理條例的限制。儘管標普相信，中芯在未來12個月內可能維持淨現金狀況，因在中美之間激烈的技術競爭中，料該公司在財務和技術上將得到內地政府的大力支持，且基於美國出口管制，中芯或減少潛在資本支出而產生大量現金流，但中芯受限制範圍及影響均存在不確定性。

標普表明，一旦美國出口限制對中芯帶來三大影響，有機會下調中芯評級。包括因該公司軟件、組件或設備維護服務大受限制，而嚴重破壞晶圓製造；該公司擴大產能的能力有限，包括更成熟的工藝技術；大大延遲技術開發及效率的提高。上述影響的結果可能導致客戶及市場份額大量流失，並削弱盈利能力。同時，這將增加中芯的債務槓桿。

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