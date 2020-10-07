中國9月外儲減少至3.14萬億美元　結束5連升

國家外匯管理局公布，9月外匯儲備31,425.62億美元，按月減少220.47億美元，低過市場預期，連續5個月升勢繼纜。9月末底，黃金儲備報6,264萬安士，按月持平。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，9月中國外匯市場供求基本平衡，跨境資金流動總體穩定。國際金融市場上，受境外新冠肺炎疫情反覆、主要國家貨幣和財政政策等因素影響，美匯指數小幅上漲，資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模有所下降。

她指出，目前境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻，不穩定因素增多。但中國已進入高質量發展階段，經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有變，政策工具多的基本特點亦沒有變，中國發展具有的多方面優勢和條件沒有變，有利於外匯儲備規模總體穩定。

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