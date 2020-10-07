英恒科技與地平線合作　拓智能汽車業務

英恒科技正在開發，基於地平線國產車載人工智能芯片的多款智能化汽車電子產品及解決方案，雙方未來將在智能汽車和自動駕駛領域深入合作，加強車聯網和自動駕駛產品和技術布局，並共同開發自動駕駛L1到L3級別，從主動安全ADAS系統到自動駕駛功能需求的產品及解決方案。

英恒科技聯席行政總裁兼執行董事陳長藝表示，在中國政府大力推動國產智能汽車發展的環境下，公司和地平線的合作是資源共享，可以結合各自在人工智能，以及汽車電子產品技術開發上的優勢，將中國晶片應用至解決方案開發，並形成一系列擁有自主知識產權的汽車電子核心零部件產品和解決方案，加快國產智能汽車和自動駕駛領域自主創新產品。

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