聯儲局高官警告：暫擱刺激措施談判將削弱美國經濟復甦

美國克里夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特爾(Loretta Mester)警告，美國經濟整體仍處不利狀態，若沒有財政刺激計劃的幫助，將削弱經濟復甦步伐。

梅斯特爾表示，仍然有很多家庭和小企業需要財政刺激計劃的資金，目前美國經濟復甦較許多人想像的強，但整體經濟依然存在相當大的矛盾中。沒有財政刺激計劃的幫助，美國經濟復甦將依然持續，但將會是一個「緩慢的多」的復甦。

她認為，聯儲局隨時準備在可能​​的情況下提供援助，但其對目前美聯儲的政策感到「非常滿意」，「政府財政援助現在需要做得更多」。

周二美國總統特朗普表示，已指示談判代表停止談判，直到大選結束後為止，惟透露若其當選，不久即會通過專注於勞動者和小企業的大規模刺激方案。

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