【專家點評】陳錦興：龍源估值見底　阻力睇6元

早前彭博引述消息指，中國正在考慮在下一個五年規劃，加快提高清潔能源佔比，將2030年佔能源消費比重提高到20%的目標，提早在2025年實現，具體細節將於明年3月份公布。此外，國家領導人9月22日在聯合國大會發言時宣布，中國碳排放將於2030年達到高峰，2060年做到碳中和，這是具體承諾大幅減少碳排放，意味內地將加大力度發展清潔能源。

龍源電力早前公布，8月份集團按合併報表口徑完成發電量393.51萬兆瓦時，按年升10.14%，其中風電增加13.17%，火電增加4.11%，新能源發電增長平穩。還有，龍源上月與控股股東組合營公司，從事光伏項目及相關產業的開發、建設及管理，估計龍源未來會加強光伏能源的裝機及發電規模。

近年，龍源電力盈利呈低單位數增長，這與行業政策及風資源因素有關。惟今年以來，低位展現強力支持，反映估值見底，加上十四五規劃在即，市場焦點落在新能源股之上，風電龍頭的龍源，走勢相對落後，將持續吸引資金流入。建議5.25元吸納，目標價為6元，止蝕可定於4.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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