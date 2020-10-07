全球經貿戰：中國指巴西商業聲譽將取決於其5G決策

外電引述中國高級官員指出，巴西即將決定是否允許中國電訊設備商華為向該國未來的5G網絡提供技術，該決定將幫助定義兩國之間的整體關係，而巴西商業聲譽亦取決於有關決定。

中國駐巴西大使楊萬明表示，問題不是華為是否中標，而是在於一個國家能否為所有企業建立開放、公正、非歧視的市場規則。

楊續稱，5G招標流程對於企業評估該拉美最大經濟體的「成熟度」至關重要，相信巴西知道如何做出符合長期國家利益的理性決定。

美國駐巴西大使查普曼(Todd Chapman)7月時曾警告，如果巴西選擇使用華為發展其5G網絡，將會面對「後果」。雖然未有進一步披露會有哪些後果，只表示巴西若果把5G合約批給一間被美國指其侵犯知識產權和不公平地接受國家資助的公司，將會嚇怕海外投資。

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