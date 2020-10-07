【多圖】柏傲莊I三個示範單位首度曝光

至於根據2B座18樓C室搭建的兩房戶，實用面積523方呎，廚房屬傳統獨立「梗廚」，長方形大廳設有面積22方呎露台，工作平台面積16方呎則位於主人房內。

而以3A座18樓B室作藍圖的三房戶，實用面積663方呎，露台面積同樣為22方呎，主人套房連接16方呎工作平台。

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