【多圖】柏傲莊I三個示範單位首度曝光
2020年10月07日 15:00
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參照2A座18樓A室打造的三房一套連儲物房單位
新盤市場氣氛熱鬧。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站發展項目柏傲莊I，首度安排傳媒預覽3個示範單位。其中參照2A座18樓A室打造的三房一套連儲物房單位，實用面積835方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房設有面積16方呎工作平台。
至於根據2B座18樓C室搭建的兩房戶，實用面積523方呎，廚房屬傳統獨立「梗廚」，長方形大廳設有面積22方呎露台，工作平台面積16方呎則位於主人房內。
而以3A座18樓B室作藍圖的三房戶，實用面積663方呎，露台面積同樣為22方呎，主人套房連接16方呎工作平台。
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