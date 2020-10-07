【疫後復甦】中國經濟回勇 對澳洲羊毛需求增
2020年10月07日 15:16
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（Getty Images圖片）
隨着中國經濟逐漸恢復，內地工廠紗線產量增加，有澳洲業內人士預計，內地對澳洲羊毛需求將有所上升。
據外媒引述Woolmark Country經理Jeff Ma表示，經歷今年3、4月的艱難日子後，澳洲最大的羊毛市場正復甦，羊毛織物的生產恢復，羊毛紗的月產量較5月已增加21%；在5、6月羊毛面料的產量增長15%。他形容：「情緒全面反彈，且已與許多紡織廠交談，他們的主要重點是推動其國內市場需求」。
Ma認為，服裝市場正經歷「V形」復甦，預期未來數月將出現短期增長。
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