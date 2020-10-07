歐股早市向好 汽車股升約1%

美國總統特朗普叫停財政刺激方案談判，市場改為聚焦11月的美國總統大選，歐洲股市早段向好，其中英股報5,963點，升0.23%；德股報12,935點，升0.23%；法股報4,909點，升0.29%。

德國汽車製造商戴姆勒(Daimler)股價升逾1%，集團周二(6日)公布的數據顯示，受中國市場需求驅動，今年第三季平治轎車全球銷量進一步回升。另外，寶馬汽車指第三季的全球銷售回升，股價升1.6%。

零售商Tesco半年營運收益按年跌15.6%至10.37億英鎊，惟仍預計全年零售營運收益將與去年相同，股價早段飆3%。

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