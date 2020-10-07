全球經貿戰：未受華為爭端影響　中加貿易保持增長

加拿大於2018年底應美國要求拘捕中國科技巨企華為太子女孟晚舟，其後中國拘留兩名加拿大人，兩國的關係開始交惡。雖然兩國面臨建交以來最嚴重的外交危機，但中國在加拿大國際貿易中的佔有率仍然在增長。

根據加拿大統計局數據顯示，年初至今對華進出口佔加拿大全球商品貿易總額的比例為6.9%，比前三年的平均水平幾乎高出1個百分點，並且是有紀錄以來的最高佔有率。

至於美國是加拿大最大的貿易夥伴，今年雙邊商品貿易下降了17%，在加拿大全球商品貿易總額的比例降至67%，而前幾年平均水平為69%。

分析指出，中國佔有率的提高說明了一個事實，在加拿大與其他主要貿易夥伴之間貿易下滑的同時，與中國之間貿易量仍在增加。為了遏制新冠肺炎疫情的傳播，北美大部分地區今年實施了封鎖，但中國經濟已經恢復到更加正常的水平。

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