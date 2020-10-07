中國經濟：數碼人民幣料最快2022年推出

正當南韓表示，明年將為官方數碼貨幣進行測試，外媒報道，中國人民銀行耗時六年研究的虛擬貨幣──數碼人民幣，在經過一連串實際測試後，市場預計最快可望在2022年面世。

報道引述中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數碼貨幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數碼化。內媒則報道，數碼人民幣的目的是為了替換掉部分紙鈔，與市面上流通的人民幣等值兌換，並不會增加貨幣總數量。數碼人民幣除了可帶來一般電子支付的便利外，「雙離線」技術是一大亮點，意即就算手機在沒有網絡信號之下，收付雙方面還是能進行交易。

穆長春描述，只要兩部手機上均設有數碼人民幣的數碼錢包，有沒有網絡都不重要，只需將兩個手機「碰一碰」，就能把一個人數碼錢包裏的數碼貨幣轉給另一個人。

另一方面，與一般電子支付工具不同的是，數碼人民幣不用與傳統銀行帳戶綁定，使用方式如用紙鈔消費一樣，只要在不違法的情況下，都能滿足消費者匿名的需求，同時也打破不同支付工具不能相互轉帳的限制。

由於中國民眾早已習慣電子支付的交易方式，預計數碼人民幣推出後不會產生太大適應性的問題。穆氏強調，內地推出數碼人民幣目的並不是要取代支付寶與微信，同時數碼人民幣的推出也不會影響兩者應用。

●或與支付寶及微信掀競爭

只是業界仍保守看待人行說法，一旦數碼人民幣未來愈來愈深入民眾生活圈，且達到一定的規模，市場自然會選擇最合適的支付方式，到時支付寶與微信能否有足夠生存空間是未知數。

除了中、韓央行針對推出虛擬貨幣態度較為積極外，歐洲對於推出數碼貨幣的態度亦偏向正面。美國則由Accenture領頭研究央行發行虛擬貨幣的可行性，據講若項目獲核准啟動，可迅速進行試點。反觀日本央行的態度就不太積極，未知有何盤算。

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