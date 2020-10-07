全球經貿戰：美國急尋美企競標以色列港口　抗衡中國影響

外電引述消息指出，美國正在尋找本國企業去競標以色列最大的港口海法，以抗衡中國在中東的影響力。該港口估值高達5.86億美元，其遞交意向書的最後期限為10月下旬，阿拉伯及土耳其等國家亦垂涎該筆交易。

據悉，中國已於海法營運另一港口，令美國感到不安，美國不想錯過另一個戰略設施。美國官員已向以色列提出對中國影響的擔憂，並強調從安全角度審查該港口交易的重要性。他們還積極介入並努力召集美國企業提交投標書。

目前為止，並沒有中國公司就競標上述港口公開表達過興趣，中國駐特拉維夫的大使館也沒有回應有關潛在中資候選人的問題。

特朗普政府外交政策的一個特點，是鼓勵盟國避免中國對重大基礎設施項目的投資。

美國駐以色列大使館發言人拒絕置評。

中國駐以色列大使館發言人則稱，中國的投資沒有對以色列的地緣政治議程或安全構成任何威脅。

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