新股專輯：晨星對螞蟻集團估值2.45萬億元

集資額達350億美元的世紀新股螞蟻集團，即將在香港及上海同步上市。評級機講晨星(Morningstar)分析師對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元，分別相當於2021年及2022年市盈率的53倍和45倍。

早前有傳螞蟻集團上市計劃的目標估值為2,500億美元(約1.95萬億港元)。晨星高級股票分析員譚綺蘅指出，市盈率估值較高的原因為螞蟻集團正處於利潤化的早期階段。

該行又指，透過存取商戶及客戶的大量數據，螞蟻集團能夠在管理風險的同時，將其信貸服務擴展至傳統金融系統無法充分滿足的小型企業及個人客戶。其投資平台為資產管理公司提供接觸中國年輕人的方式，帶來了尚未開發的投資者市場。另外，其保險平台讓中國群眾能夠接觸各種保險公司。於2019年，螞蟻數碼金融科技平台服務業務板塊中這三大支柱的收入已佔螞蟻集團總收入的56%，該行預計此三大支柱有助推動其10年期收入複合年均增長率(CAGR)至21%，以及經營利潤複合年均增長率達26%。

報告提到，鑑於螞蟻強力的網絡實力，以及穩健的市場地位，該行認為螞蟻集團擁有寬闊的護城河(Wide Moat)，並預計其投入資本回報率(ROIC)將在未來20年內大幅超過其加權平均資本成本(WACC)。網絡效應是螞蟻集團受惠於其不斷擴大的網絡規模而針對客戶的銷售主張，亦是阿里巴巴與螞蟻集團的全球同業(例如美國運通和PayPal)共同擁有的屬性。該行料這個強大的護城河來源一旦建立，將有助抵銷新競爭對手帶來的潛在風險。

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