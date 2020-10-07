新盤動向：柏傲莊I料日內開價 隨即開放示範單位

他表示，因應疫情關係，是次亦會作出各項防疫安排，希望令準買家等於更安全環境下睇樓。

該公司項目管理部高級項目總監陳志偉指出，項目整個園林面積約21.9萬方呎，會所面積約5.9萬方呎，共分為3個主題區域，提供各式設施供不同年齡住戶使用，包括可供種植的梯田、健身室、室內、外泳池等。

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