新盤動向：柏傲莊I料日內開價 隨即開放示範單位
2020年10月07日 15:45
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黃浩賢(左3)稱月內正式開售柏傲莊I。
發展商開盤信心回升。新世界發展(00017)營業及市務部總監黃浩賢稱，旗下沙田大圍站項目柏傲莊I將於1至2日內公布開價，並隨即開放示範單位及收票，月內正式開售。
他表示，因應疫情關係，是次亦會作出各項防疫安排，希望令準買家等於更安全環境下睇樓。
該公司項目管理部高級項目總監陳志偉指出，項目整個園林面積約21.9萬方呎，會所面積約5.9萬方呎，共分為3個主題區域，提供各式設施供不同年齡住戶使用，包括可供種植的梯田、健身室、室內、外泳池等。
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