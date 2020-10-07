業主又損手！深水埗鴨寮街地舖逾6年貶值280萬元

錄得蝕讓的鴨寮街地舖，建築面積約900方呎。

新冠肺炎疫情持續，零售商舖再錄損手出貨。據土地註冊處資料，深水埗鴨寮街164號地舖，以2,520萬港元登記易手，而該舖原業主於2014年1月以2,800萬買入，依此計算，錄帳面蝕讓約280萬元或10%。

市場人士指，該舖建築面積約900方呎，門面闊約13呎，深約60呎，原業主叫價2,800萬元，成交價低市價約5%。現租客為售賣電子產品店，月租約7.6萬元，租期至2022年6月，以最新成交價計，回報率約3.6%。

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