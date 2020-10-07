【市後重點睇】港匯續強　道期升180點

美匯指數報93.67，港匯續企7.75，離岸人民幣(CNH)一度升破6.73關，高見6.7274。美元兌日圓處105.88，歐元報1.1763，英鎊處1.2923。金價報1,892.7美元。布油報42.26美元，紐油見40.17美元。道指期貨升180點。

-標普將中芯國際信用評級列負面觀察。

●【全球攬炒】

-今年經濟料收縮4.8%，科法斯指疫情加劇政治風險。

-疫情重創！法國第四季經濟恐零增長。

-標普：疫情下美歐企業違約率料倍升。

-惠譽評南韓「AA-」，料全年經濟收縮1.1%。

●世茂及合景泰富擬分拆物管上市。

●【旅業蕭條】

-波音料全球客機交付量需求，十年後先反彈！

●調查：第二季香港外賣業貢獻80億元收益。

●調查：9月抖音及海外版TikTok應用程式吸金逾1.3億美元。

●戴姆勒：中國市場帶動平治轎車全球銷量回升。

●南韓央行擬明年測試發行及回收數碼貨幣。

●全球經貿戰：

-印度欲吸引全球手機設廠，iPhone供應商上榜。

-緬甸批出16個太陽能發電項目，中資成大贏家。

-中國指巴西商業聲譽將取決於其5G決策。

-未受華為爭端影響，中加貿易保持增長。

●中國經濟：

-內地雙節長假電影票房突破30億人民幣。

-中國9月外儲減少至3.14萬億美元，結束5連升。

●【亂世買金】資金持續入市抄底，黃金ETF持倉再創新高。

●螞蟻集團上市路演管理嚴謹，對投資者有「特殊要求」。

●傳高盛擬縮減新一屆合夥人數量，或創上市以來新低。

●美國首8個月對華農產品出口金額創3年新高。

●調查：近半CEO對商業前景更負面，46%擬因應疫情裁員。

●北角皇都戲院大廈明日公開拍賣，底價47.7億元。

●新盤動向：柏傲莊I料日內開價，隨即開放示範單位。

-【多圖】柏傲莊I三個示範單位首度曝光。

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