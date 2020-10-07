【市後重點睇】港匯續強 道期升180點
2020年10月07日 16:13
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美匯指數報93.67，港匯續企7.75，離岸人民幣(CNH)一度升破6.73關，高見6.7274。美元兌日圓處105.88，歐元報1.1763，英鎊處1.2923。金價報1,892.7美元。布油報42.26美元，紐油見40.17美元。道指期貨升180點。
●港股長假期後保持升勢，恒生指數重上兩萬四關，全日收報24,242點，升262點或1.09%。主板成交921億元。https://bit.ly/2GqUYfo
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●世茂及合景泰富擬分拆物管上市。
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-波音料全球客機交付量需求，十年後先反彈！
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●調查：9月抖音及海外版TikTok應用程式吸金逾1.3億美元。
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-印度欲吸引全球手機設廠，iPhone供應商上榜。
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-中國指巴西商業聲譽將取決於其5G決策。
-未受華為爭端影響，中加貿易保持增長。
●中國經濟：
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●【亂世買金】資金持續入市抄底，黃金ETF持倉再創新高。
●螞蟻集團上市路演管理嚴謹，對投資者有「特殊要求」。
●傳高盛擬縮減新一屆合夥人數量，或創上市以來新低。
●美國首8個月對華農產品出口金額創3年新高。
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●調查：近半CEO對商業前景更負面，46%擬因應疫情裁員。
●北角皇都戲院大廈明日公開拍賣，底價47.7億元。
●新盤動向：柏傲莊I料日內開價，隨即開放示範單位。
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