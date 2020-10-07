【產經直播】港股有冇力再突破？
2020年10月07日 16:41
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美國總統特朗普叫停新紓困措施談判，港股周三(7日)輕微高開後，最多升263點，重上二萬四關，收報24,242點，升262點，北水周五(9日)回流，港股走勢會唔會繼續做好？
蘋果公司下周二(13日)舉行發布會，預計iPhone 12即將出爐，手機孖寶炒上，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)依家追入會唔會太進取？而宣布派特別息嘅高偉電子(01415)出現回吐，應唔應該趁低吸納？
凍資王嘉和生物(06998)首日掛牌，股份早前錄得超額認購1,246倍，凍資3,626億元，周三(7日)開市唔算太有驚喜，收市更加低走，呢隻又值唔值博？
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