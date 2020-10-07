全港商廈空置面積達780萬呎　創21年新高

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平表示，2020年第三季全港商業大廈樓面空置面積高達780萬方呎，創1999年來新高。另外，整體空置率方面亦達到11年來新高。

陳續稱，整體甲級寫字樓第三季租金按季下跌3.9%，其中，大中環區(包括上環及金鐘等)按季跌幅最多，達到4.8%。陳預期，由於市場對寫字樓的需求不大，尤其中環區，該區租金全年跌幅約在20至25%，而空置率亦會大約下跌至超過10%。

另方面，今年首3個季度的整體商舖市場租金已經下跌20%，其中以旺角跌幅最大，達約21%。同時，多家國際時裝零售商繼續縮減規模，在第三季期間至少退租歸還11間商舖，四大核心零售區截至上月底，整體空置率攀升4.8個百分點至18.3%，當中銅鑼灣區更達到22.4%。

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