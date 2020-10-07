滙豐：TVC申請人數半年錄1.4萬　逾9成定期供款

「扣稅三寶」之一的可扣稅自願性強積金供款(TVC)深受打工仔歡迎，滙豐香港退休金主管葉士奇指，該行TVC申請人數由去年4月至今年9月共錄得1.4萬申請人，當中超過9成多人選擇定期供款，每月供款額達4,000元左右，3月為申請高峰期。

葉士奇指，疫情期間經電子化渠道查詢及登錄強積金帳戶的數目大增，今年首季較去年末季增加50%，該行有意擴大電子化規模，冀11月能在該行強積金功能中增加交易及供款記錄。另外，疫情下強積金僱主亦趨向轉用電子渠道提交供款紀錄，葉氏相信疫情過後仍將維持此趨勢。

經濟前景不明朗的環境下，滙豐環球投資管理的聯席董事兼高級市場策略師歐維鈞建議市民投資北亞洲、中國及美國股票市場，尤其是美國科技股；債券市場市場方面則建議投資者選擇亞洲高收益債券，相信較政府等防守型債券獲得更高回報，並料全球經濟將於2021年底或2020年初回復至疫情水平。

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