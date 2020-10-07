調查：香港網上疑似詐騙交易微升1%　最多係...

個人信貸機構環聯發表全球網上詐騙趨勢的季度調查，反映愈來愈多來自香港的可疑詐騙以物流及電子遊戲公司為目標，而針對香港消費者的新冠肺炎相關網上詐騙亦有所增加，較疫情初期增加9%，顯示詐騙份子有策略地將目標從企業轉移至欠缺警覺性的消費者。

調查發現，近期香港針對企業的網上疑似詐騙交易的百分比相對穩定，相較3月11日至5月18日期間，5月19日至7月25日錄得的疑似詐騙交易微升1%。

相反，環聯的消費者財政困難研究報告卻發現，於7月27日當周接獲與新冠肺炎相關的網上疑似詐騙個案的香港消費者比例，較疫情初期(4月13日起計一星期)增加9%。

源自香港的疑似詐騙個案變化方面，物流、電子遊戲及賭博行業佔比最高，分別佔71%、70%及21%。

值得注意，接近四成香港受訪者指，曾經成為新冠肺炎相關網上詐騙的目標，當中以千禧世代(年齡介乎26至40歲)最為嚴重，達40%。疫情相關詐騙中，以網絡釣魚手法最常見，在報稱成為全球新冠肺炎相關網上詐騙目標的香港消費者中，有29%表示收到網絡釣魚訊息。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299