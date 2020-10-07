台灣9月出口總值創歷來單月次高　按年增9.4%

台灣財政部公布，由於美國對華為禁令生效前，引發提前備貨效應，今年9月份台灣出口總值達307.1億美元，為歷來單月次高，較去年同期增加9.4%，按月則減1.5%。第3季出口900.8億美元，亦創歷來單季新高，按年增6%。

今年首9個月累計，台灣出口總值2,480.9億美元，按年增2.4%。進口總值累計2,077.8億美元，下跌0.7%。

單計9月，台灣進口總值235.8億美元，按年及按月雙雙轉跌5.4%及4.6%；第3季進口711.1億美元，按年亦減少1.5%。

主要市場方面，台灣在9月對中國與香港、美國出口續強，分別按年增22.3%、14.5%，規模值皆為歷來單月第2高水平。

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