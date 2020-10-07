新股專輯：6間券商為螞蟻預留1450億孖展額
2020年10月07日 16:59
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世紀新股螞蟻集團上市在即，多家券商已出招吸客。綜合6間券商數據，已為螞蟻預留至少1,450億元孖展額度。
耀才證券(01428)暫為螞蟻預留350億至400億元的孖展額度，並提供九成半的孖展成數。該行執行董事兼行政總裁許繹彬表示，孖展息率將因應下周銀行提供的息率才可決定，但可保證同業最平。假設首日孖展額度已借爆，希望可以加至500億元。
另外，輝立、富途預留約300億元，大華繼顯預留200億元；信誠及凱基各預留150億元。
大華繼顯策略師葉國邦表示，螞蟻集團的優勢在於旗下的支付寶掌握重要的互聯網流量入口，逾10億年度活躍用戶的平台為小額金融、財富管理、保險等全面金融服務提供協同效應，令以上三項數字金融科技平台的規模穩佔內地市場第一，而支付寶的滲透率仍有望緊隨阿里巴巴電商業務的步伐擴張，未來進一步鞏固領先地位。
葉氏指，螞蟻上半年在微貸科技和理財科技的收入各錄得59%和56%的按年較快增長，顯著優於預期。據大華繼顯內部估算，預計螞蟻集團2021年的收入和盈利可增至250億美元和78億美元，以目前市場給予其2,500億美元的市值推算，對應2021年預測市盈率約30倍，因此估值不算進取。
超購1,246.52倍的嘉和生物(06998)周三(7日)首掛，惟表現遜於暗盤，孖展客賺價蝕息。許繹彬指，由於現時的市況陰晴不定，加上臨近美國大選，投資者的投資策略不及早兩個月般進取，大市成交明顯不復上季，新股市場亦不能獨善其身，故經常出現賺價蝕息或上市後股價低走的狀況，認為接下來的新股均有可能受大市氣氛及成交萎縮所拖累。
他建議，抽中新股的投資者不應存在逢新股也有一倍升的概念，有30%以上的升幅也應考慮獲利，而沒有抽中的投資者則不宜高追，留待下一隻新股再作部署。
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