新股專輯：6間券商為螞蟻預留1450億孖展額

世紀新股螞蟻集團上市在即，多家券商已出招吸客。綜合6間券商數據，已為螞蟻預留至少1,450億元孖展額度。

另外，輝立、富途預留約300億元，大華繼顯預留200億元；信誠及凱基各預留150億元。

大華繼顯策略師葉國邦表示，螞蟻集團的優勢在於旗下的支付寶掌握重要的互聯網流量入口，逾10億年度活躍用戶的平台為小額金融、財富管理、保險等全面金融服務提供協同效應，令以上三項數字金融科技平台的規模穩佔內地市場第一，而支付寶的滲透率仍有望緊隨阿里巴巴電商業務的步伐擴張，未來進一步鞏固領先地位。

葉氏指，螞蟻上半年在微貸科技和理財科技的收入各錄得59%和56%的按年較快增長，顯著優於預期。據大華繼顯內部估算，預計螞蟻集團2021年的收入和盈利可增至250億美元和78億美元，以目前市場給予其2,500億美元的市值推算，對應2021年預測市盈率約30倍，因此估值不算進取。

他建議，抽中新股的投資者不應存在逢新股也有一倍升的概念，有30%以上的升幅也應考慮獲利，而沒有抽中的投資者則不宜高追，留待下一隻新股再作部署。

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