大角咀工廈「雲之端」擬月內開售 入場費70餘萬起

星星地產位於大角咀通州街111號的全新工廈項目「The Cloud雲之端」，計劃月內開售。首批推出單位共55伙，呎價由6,890港元至9,908元，入場費約70餘萬元起。售價最低的單位為7樓10室，單位建築面積為108方呎，約74萬元。

該項目共有24層工作室樓層，樓層高度為4.025米，共提供233個單位。標準單位建築面積由100方呎至460方呎，另有單層開放式特色單位，設於21及28樓，建築面積為2,807方呎。項目地庫設有停車場，提供8個私家車車位、3個貨車車位，以及2個電單車停車位。而於3樓則設有「雲端花園」共用空間，預計該盤於2021年年底落成。

項目即日起開放位於觀塘電訊一代廣場11樓的示範單位予公眾參觀。

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