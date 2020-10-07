特朗普重投競選活動　交易員卻選擇按兵不動

隨着美國總統特朗普重投競選活動，美國大選再度成為市場的焦點，對於這場可能載入史冊的極端風險事件，很多交易員選擇了按兵不動。

外國媒體報道，首場電視辯論結束後，波動性上升是大多數分析師和投資者對市場的共識。總部位於紐約的波動基金Ambrus負責人Kris Sidial認為，市場的波動率雖然存在不確定性，但投資者者總體上應該持謹慎態度。他表示，大選、疫情和市場盈利周期都是需要考慮的問題，當你把所有這些因素都納入計價，就會發現市場的不確定性實在太高了。

然而一些激進的交易員仍然會試圖從不斷上升的波動性中獲利，芝加哥波動性基金Aegea Capital Management LLC的創始人Cem Karsan屬於看淡波動性的陣營，他正通過12月和1月遠期恐慌指數VIX和標指期權做淡隱含波動率。

不過野村證券策略師在一份報告中寫道，押注波動性下跌的淡友數量可能沒有想像中那麼多。Cem Karsan也承認，外界對大選風險的擔憂被過度誇大了，市場的交易風險並沒有想像中那麼大。

瑞銀集團分析師凱澤也表示，截至10月1日，標指期權的定價隱含了美國選舉日3.5%的波動，這一波動幅度其實並不算嚇人，選舉結果的破壞性可能沒有市場預期的那麼大。

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