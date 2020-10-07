英皇證券推iBond認購優惠 現金客「零使費」
2020年10月07日 18:11
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第七批iBond即將推出，券商積極備戰吸客。英皇證券(00717)表示，以現金方式申請的客戶，由認購至沽出零費用，亦無取巧或其他額外收費，包括豁免認購手續費、認購佣金、到期續回費、存倉費及代收利息費。於iBond發行後的一個月的優惠期內(即由11月17日至12月16日)，無限次交易上述iBond佣金全免。
至於孖展方式申請，9月內於該行累積成交額達100萬或以上的特選客戶，認購最多3手可享免入錢、免息及零費用優惠。如孖展認購金額多於3手，則提供最高9成融資，利息將會以申請日公布的利率作準。
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