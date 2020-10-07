新盤動向：柏傲莊I單位隨樓附設多項升級家具
2020年10月07日 18:28
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柏傲莊I浴室設多功能洗乾熨組合Laundry+，內設嵌入式洗衣乾衣機、電插座、熨衫板及晾衣架。
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I，各類單位特別引入多項創新升級家具。其中浴室內的專利三合一多功能洗乾熨組合Laundry+，內設嵌入式洗衣乾衣機、電插座、熨衫板及晾衣架，並配合浴室換氣暖風機，集洗衣、乾衣及熨衫功能於一身。
同時，浴室的面盆櫃小平台，不但具有收納功能，還內藏方便兒童的貼心設計，讓小朋友可站於平台上「升高」梳洗。
至於浴室內則設有已申請外觀設計註冊的多用途鏡櫃MIRROR+，內置雙位電插座、附有USB充電插槽的多功能插蘇板、無線充電座及音學擴音器。
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