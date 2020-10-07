新盤動向：柏傲莊I單位隨樓附設多項升級家具

同時，浴室的面盆櫃小平台，不但具有收納功能，還內藏方便兒童的貼心設計，讓小朋友可站於平台上「升高」梳洗。

至於浴室內則設有已申請外觀設計註冊的多用途鏡櫃MIRROR+，內置雙位電插座、附有USB充電插槽的多功能插蘇板、無線充電座及音學擴音器。

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