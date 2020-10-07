WGC：全球央行1年半以來首次淨賣出黃金儲備

世界黃金協會(WGC)今日(7日)發布的數據顯示，8月份全球各國央行淨賣出黃金儲備12.3噸(約43.38萬安士)，為近1年半以來全球央行首次淨賣出黃金儲備，以8月份現貨金平均價每安士1,969.78美元計算，該月央行淨賣出黃金貨值逾8.54億美元(約66.66億港元)。

WGC數據顯示，8月份買入黃金的央行主要有吉爾吉斯(增持5噸)、印度(增持4噸)、土耳其(增持3.9噸)及阿聯酋(增持2.4噸)，而賣家主要有烏玆別克(賣出近32噸)，而該國央行7月份曾售出11.6噸黃金，售金量超過當月全球央行售金量的60%。

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