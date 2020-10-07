新股專輯：卓越商企服務首日招股 八家券商借出孖展345億
2020年10月07日 18:38
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中國的商務物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)周三(7日)首日招股，綜合8間券商數據，合共借出約345.14億元孖展額，相當於公開發售集資3.2億元，超購106.72倍。
其中，輝立証券借出130億元，耀才證券借出近90億元，英皇證券借出30億元，海通及信誠各借出約20億元，富途借出21.14億元，凱基借出18億元，大華繼顯借出16億元。普遍孖展息率介乎2.55%至2.98%。
卓越商企服務將於下周一(12日)截止招股，每股招股價介乎9.3至10.68港元，發行3億股，集資最多32.04億港元。每手1,000股，入場費10,787.62元，預期10月19日掛牌。招銀國際及海通國際為上市保薦人。
另外，該公司引入9名基礎投資者，共認購1.5億美元等值股份，佔集資上限36.31%。騰訊(00700)認購4,500萬美元、京東(09618)投資2,000萬美元、南方基金管理及雪湖資本(Snow Lake)各認購1,700萬美元；3W Fund認購1,300萬美元、奧陸資本認購1,100萬美元、東證國際及撲石資本各認購1,000萬美元、銘石基金認購700萬美元。
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