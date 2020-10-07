新股專輯：卓越商企服務首日招股　八家券商借出孖展345億

其中，輝立証券借出130億元，耀才證券借出近90億元，英皇證券借出30億元，海通及信誠各借出約20億元，富途借出21.14億元，凱基借出18億元，大華繼顯借出16億元。普遍孖展息率介乎2.55%至2.98%。

卓越商企服務將於下周一(12日)截止招股，每股招股價介乎9.3至10.68港元，發行3億股，集資最多32.04億港元。每手1,000股，入場費10,787.62元，預期10月19日掛牌。招銀國際及海通國際為上市保薦人。

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