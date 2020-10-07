若民主黨獲勝　高盛：「喺時候要買樓」

隨着民調顯示美國大選民主黨獲勝的概率上升，市場對通脹風險的關注迅速提高。外國媒體報道，高盛的研究認為，民主黨一旦獲得白宮和國會的控制權，很有可能會實施擴張性的財政政策，這會導致實際通貨膨脹率上升。

高盛研究團隊回顧了歷史上房地產資產對沖通脹的能力，發現過去50年中，美國私人商業房地產的回報與實際通貨膨脹率呈正相關。

高盛表示，1978年至2020年期間的美國私人商業房地產的回報與實際通貨膨脹率呈正相關，同期股市收益率和政府債券與通脹水平分別呈現零相關和負相關性。

高通指出，通脹水平會通過幾種不同的渠道來促進房屋租金的增長，其中包括通過促進工資增長；推高物業公司成本，從而限制可出租房屋數量；增加自有住房的抵押貸款成本，從而提高出租房的需求。

然而該行認為，儘管通脹水平上升與租金增長呈正相關，但通脹並不能完全抵銷房地產基本面上的負面影響。

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