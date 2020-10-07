【新盤追擊】大圍站上蓋柏傲莊I矚目登場！

港鐵大圍站首個上蓋大型住宅項目柏傲莊，千呼萬喚始出來！第一期柏傲莊I現已登場，可以說是近年最矚目的新界樓盤之一，到底是否自住投資兩皆？立即從多角度分析！

柏傲莊I提供783伙，戶型由一房至四房都有，適合大小家庭。整個項目座落大圍站上蓋，交通方便不在話下。大圍站正正是沙中線重要轉車站之一，在地理位置上佔極大優勢，四通八達。沙中線已局部通車，其中大圍至啟德站，車程只是11分鐘，便直達東九龍核心商業區，而紅磡至金鐘段，目標是在2022年通車，屆時20分鐘內可過海，與中環核心商業區拉近距離。

即使交通便利，居住環境也不一定人多車多，項目依城門河畔而建，部分單位外望優美河景，遠眺沙田。

至於生活配套方面，柏傲莊更非常吃香，基座自設大型購物商場，將來食玩買都能「自給自足」。區內本身亦發展成熟，有不少小店食肆，搵食容易，大圍街市與鐵路站相距僅兩分鐘步程。如想更多選擇，與項目一站之隔的沙田，無論是商場還是文娛康體設施亦應有盡有。另外，近日「單車版屯馬線」已全面貫通，這條超級單車徑全長60公里，橫跨屯門至馬鞍山，亦把大圍連接起來，假日活動就有更多選擇。

家長關心子女升學，柏傲莊I住戶由大圍搭一個站，便到九龍塘，匯聚多間國際學校。樓盤亦鄰近4所大學，包括中大、浸大、城大及理大，均在東鐵沿線，車程不到15分鐘。想知道柏傲莊I更多優勢，立即去片。

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