謝瑞麟發盈警　料中期虧損不少於4000萬元

謝瑞麟解釋，全世界多個國家均實施限制社交距離和隔離措施，這些措施不但打擊了市民的消費意欲，使國際旅遊業停擺，更令全球經濟陷入衰退。人流急劇下降導致公司倚重旅客消費和店內客流量的零售店鋪錄得銷售暴跌，尤其是香港及澳門。

為渡過困境，該公司已推行多項節省成本的措施，包括不懈地與業主就租金進行談判，並精簡業務運營以盡量減少支出；亦透過重整店鋪網絡，進一步減低租金成本、一般及行政費用，優化我們的網絡覆蓋範圍。

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