物管新股輪住上 邊隻值得認購？
2020年10月07日 20:05
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新股市場熱鬧，卓越商企服務(06989)於下周一截止招股，市傳世茂集團(00813)旗下的世茂服務，以及合景泰富(01813)旗下的合景悠活將於本周尋求聯交所上市聆訊，料闖關後短期內招股。另外世紀新股螞蟻集團亦一直盛傳本月中招股。新股眾多之下，投資者如何部署？
信誠證券聯席董事張智威表示，卓越商企服務基礎投資者陣容星光熠熠，包括騰訊(00700)及京東(09618)，加上主營商業物業管理，收入穩定，亦不受新冠肺炎疫情或中美貿易戰影響，預料首日可有2成至3成升幅，建議投資者可以小注認購，若考慮以孖展認購，則要計算孖展成本。
耀才證券行政總裁許繹彬表示，近期的物管新股質素不錯，惟因早前福祿控股(02101)、樂享互動(06988)首掛表現欠理想，不少投資者對新股存有介心，而以乙組大戶認購的「進取黨」積極程度亦有所收歛，但在物管板塊仍有炒風下，投資者可以小注認購。
許氏提到，若螞蟻、世茂服務及合景泰富下周前後腳或撞期招股，部分資金未能趕及回籠。螞蟻集資額大，貨量較多，相信「分貨」會較平均，建議投資者可以現金抽。而世茂服務、合景悠活等，因背靠母企，有一定實力基礎，而貨量較少，則可以孖展認購。
不過，許繹彬提醒，近期大市成交明顯不及之前，加上美國總統大選因素，大市存有「暗湧」，投資者要小心風險。
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