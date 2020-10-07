物管新股輪住上　邊隻值得認購？

許氏提到，若螞蟻、世茂服務及合景泰富下周前後腳或撞期招股，部分資金未能趕及回籠。螞蟻集資額大，貨量較多，相信「分貨」會較平均，建議投資者可以現金抽。而世茂服務、合景悠活等，因背靠母企，有一定實力基礎，而貨量較少，則可以孖展認購。

不過，許繹彬提醒，近期大市成交明顯不及之前，加上美國總統大選因素，大市存有「暗湧」，投資者要小心風險。

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