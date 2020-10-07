MALIBU連錄6宗終止買賣　個別已加價逾一成

個別入伙新盤續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU連錄6宗同類情況，該批單位原本於2018年3月售出，共涉成交金額6,871.4萬元，每戶做價介乎852.8萬至1,356.4萬元。成交紀錄冊列明，有關單位已終止買賣合約。

發展商已隨即更新價單調升售價，個別加價逾一成，當中3A座9樓E室，實用面積576方呎，價單售價由1,009.2萬上調至1,124.5萬元，呎價由17,521增至19,523元，加幅約11.4%，該批單位將於10月11日重推發售。

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