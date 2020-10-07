新盤UPDATES：新界東鐵路項目料掀睇樓熱潮

大型新盤開售潮快將爆發，發展商全速加強軟銷攻勢，其中新界東鐵路上蓋大型項目的示範單位已正式曝光，料日內開放予準買家參觀，市場料將掀起新一輪睇樓熱潮。

●柏傲莊I料日內開價 隨即開放示範單位

他表示，因應疫情關係，是次亦會作出各項防疫安排，希望令準買家等於更安全環境下睇樓。

該公司項目管理部高級項目總監陳志偉指出，項目整個園林面積約21.9萬方呎，會所面積約5.9萬方呎，共分為3個主題區域，提供各式設施供不同年齡住戶使用，包括可供種植的梯田、健身室、室內、外泳池等。

●【多圖】柏傲莊I三個示範單位首度曝光

至於根據2B座18樓C室搭建的兩房戶，實用面積523方呎，廚房屬傳統獨立「梗廚」，長方形大廳設有面積22方呎露台，工作平台面積16方呎則位於主人房內。

而以3A座18樓B室作藍圖的三房戶，實用面積663方呎，露台面積同樣為22方呎，主人套房連接16方呎工作平台。

●柏傲莊I單位隨樓附設多項升級家具

同時，浴室的面盆櫃小平台，不但具有收納功能，還內藏方便兒童的貼心設計，讓小朋友可站於平台上「升高」梳洗。

至於浴室內則設有已申請外觀設計註冊的多用途鏡櫃MIRROR+，內置雙位電插座、附有USB充電插槽的多功能插蘇板、無線充電座及音學擴音器。

●中原按揭為傲寓引入H加1.4厘低息樓按

旺角新盤傲寓早前正式開售，中原按揭為項目推出低息按揭優惠，全期息口低至H加1.4厘，實際息率低至1.84厘，較一般H按揭計劃為低，亦較P按息率低，計劃提供鎖息上限低至P減2.75厘，並設現金回贈優惠。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月，大型新盤部署開售，相信樓市氣氛持續熱鬧，隨着發展商積極推盤，市場累積購買力將陸續釋放，料第四季一手住宅成交量可達4,500宗，預計全年一手成交量可達14,000至14,500宗。

●MALIBU連錄6宗終止買賣 個別已加價逾一成

個別入伙新盤續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU連錄6宗同類情況，該批單位原本於2018年3月售出，共涉成交金額6,871.4萬元，每戶做價介乎852.8萬至1,356.4萬元。成交紀錄冊列明，有關單位已終止買賣合約。

發展商已隨即更新價單調升售價，個別加價逾一成，當中3A座9樓E室，實用面積576方呎，價單售價由1,009.2萬上調至1,124.5萬元，呎價由17,521增至19,523元，加幅約11.4%，該批單位將於10月11日重推發售。

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