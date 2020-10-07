【悲情樓市】居屋樓價尋底！青盛苑兩房今年新低　康華苑劈一成賣

整體二手樓價回落，加上新居屋推出，搶去不少細價單位客源，拖累資助房屋價格尋底。近日已補價自由市場居屋，就連錄低價及劈價成交。其中青衣青盛苑兩房單位，以今年最低價416萬元轉手，而市區屋苑藍田康華苑，亦有單位減價10%才獲承接。

中原蔡偉明表示，上述青盛苑低層19室，實用面積381方呎，5月底於市場叫價499萬元，由於原業主有意換樓，遂擴大減幅吸客。6月降價至468萬元，7月進一步劈至438萬元。同區分支家庭客見上址入場門檻低，加上鄰近家人，方便照應，議價後入市，單位約四個多月累減近17%，呎價10,919元，同創項目今年新低。

市區居屋都有減價個案。世紀21聯誠謝寶昭稱，康華苑B座低層10室，實用面積423方呎，屬大兩房間隔，早於8月已開價550萬元放盤，最終累減10%，剛以495萬元售出，呎價11,702元，屬低市價成交。

他續指，由於原業主睇淡後市，才減價出貨，同類型單位現時叫價最低由530萬元起。若政府撤辣，應對樓市有積極作用，有助加快市場成交，如早前放寬按揭，亦令用家即時受惠。

馬鞍山向來是資助房屋供應集中地。世紀21奇豐莊瑞生透露，該區富寶花園11座極低層J室，實用面積482方呎，由開價580萬元，減至530萬元售出，呎價10,996元，低市價約5%。

此外，未補價第二市場近期業主放盤態度軟化，尤其是新居屋推出的同區屋苑。世紀21富山劉倩彤指，鑽石山居屋宏景花園4座高層E室兩房戶，實用面積424方呎，開價528萬元，放盤一星期，即減價63萬元，於第二市場賣465萬元，減幅達11.9%，呎價10,967元。

事實上，受疫情影響，居屋交投減少。據美聯資料，第三季二手居屋(包括已補地價自由市場及未補地價第二市場)註冊量共1,265宗，較第二季的1,382宗跌約8.5%，涉及金額同挫7.3%至約67.85億元，雖然宗數及金額均按季回落，但兩數字仍創近5季次高水平。

至於上季樓價400萬元或以下二手居屋買賣註冊有147宗，按季升約2.8%，而逾600萬元登記亦錄338宗，按季增約2.1%。

除了資助房屋外，港島樓業主為求套現，不惜減價吸客。鰂魚涌康怡花園10月已錄3宗買賣，兩房單位放盤僅3個星期，即減價20萬元售出，成交價約860萬元。

中原楊文傑稱，單位為P座高層14室，實用面積466方呎，原先開價880萬元，降價後即獲承接，呎價18,455元。據了解，原業主持貨約11年，帳面獲利575萬元。

港島區其他私人屋苑連錄低價買賣。市場消息稱，北角半山雲景台低層單位，剛以2,100萬元轉手，以單位實用面積1,065方呎計，呎價約19,718元，該屋苑近1年的呎價罕見低於2萬元水平。

個別業主更要損手或平手出貨。消息透露，上環尚賢居一個低層單位，實用面積565方呎，剛以1,300萬元沽，呎價23,009元。單位約9年期間，帳面貶值約4%。而世紀21北山嚴智贇則指，北角柏傲山1座中層B室三房戶，實用面積1,073方呎，獲區內換樓客以約3,000萬元承接，呎價27,959元。單位原業主為投資者，持貨逾5年帳面只賺18萬元，單位升值0.6%。

此外，新界細價指標沙田第一城樓價跌穿「五球」。中原侯惠良表示，該盤本月首7天暫錄13宗買賣，其中41座中層D室兩房戶，實用面積304方呎，議價後以495萬元易手，呎價16,283元。

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