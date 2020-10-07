瑞穗金融允員工縮減工作天數　惟人工照減

日本職場以工時長著稱，近年當地提倡減少工作時數，外國媒體報道，日本第三大銀行瑞穗金融表示，計劃允許員工每周工作三到四天，不過工資也要相應地被削減。

該行發言人表示，正與工會方面就縮短每周工作時間進行談判，可能於12月份開始實施。

據報，首階段可能在其6個業務部門中引入該計劃，包括商業銀行、信託銀行和經紀業務，影響到約4.5萬名員工。選擇每周工作三天的員工將得到他們原來工資的60%，選擇四天的員工將得到80%。

該行表示，新的措施旨在幫助員工決定他們的工作方式，瑞穗表示，這對那些希望將更多時間用於照顧和教育子女的員工將是有用的。

事實上，上述計劃也是該行節流的措施之一。瑞穗金融還計劃削減紐約和倫敦的辦公空間，因為預計即使新冠肺炎危機結束，一些員工也會繼續在家工作。

瑞穗一直在努力通過精簡業務、裁員和引進數碼技術來降低成本。根據其2017年制定的一項10年計劃，到2027年3月底將通過自然減員的方式減少1.9萬名員工。

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