道指反彈338點　達美航空股價漲3%

美國總統特朗普突叫停刺激經濟談判，引發市場恐慌，美股道指周二(6日)掉頭急插，由最多漲200點，轉為收市倒跌375點。不過，特朗普的強硬立場一日之間似乎出現軟化，帶動美股周三(7日)早段反彈，道指高開338點，報28,111點，以科技股為主的納指漲137點，至11,292點。

NatWest Markets策略員James McCormick表示，市場估計特朗普推出針對性的刺激措施。摩根大通資產管理環球市場策略員Michael Bell則認為，市場的基本預測是美國經濟在大選後獲得一些紓困措施。他又提到，選舉明顯分出勝負，將帶來刺激措施，無論是共和黨抑或民主黨大勝。

美企即將踏入業績期，德意志銀行報告認為，市場的預測低估了標指企業第3季盈利的反彈力度。該行策略員指出，雖然經濟上季強勁反彈，但若撇除貸款撥備及能源業虧損，現時分析員整體仍估計標指企業純利倒退13%至15%，相信如果業績表現勝預期，將掀股市升浪，惟大選不明朗因素將限制升幅。

憧憬優先獲得華府援助，航空股受追捧，達美及美國航空股價早段分別漲3.03%及2.79%，至32美元及12.88美元。

牛仔褲品牌Levi's上季純利按年大幅倒退78%至2,700萬美元，但扣除一次過項目後每股賺8美仙，遠好過預期虧損22美仙。期內Levi's收入按年減少27%，至10.6億美元，亦遠優於預期8.22億美元，公司表示網上銷售急升52%，抵銷店舖暫停營業的部分影響。Levi's股價早段急升12.48%至16.58美元。

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