樓價UPDATES：城·點辣招期滿即沽　開放式賣437萬

二手業主沽貨套現，屯門城·點開放式單位，辣招期滿即沽，減價後以437萬元成交，單位3年升值約16.8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康怡花園9月至今錄得3宗買賣，平均實用呎價18,070元，其中P座高層14室，實用面積466方呎，兩房間隔，望樓景，叫價880萬元，放盤3星期，最終願減20萬元，以860萬元易手，實用呎價18,455元。

●北角半山天寶大廈B座低層E室，實用面積1,119方呎，套三房間隔，叫價2,328萬元，最終以2,160萬元連車位易手，實用呎價19,303元，原業主於1999年7月以668萬元買入，持貨21年帳面獲利1,492萬元，單位升值2.2倍。

●北角和富中心14座中層C室，實用面積703方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,138萬元承接，實用呎價16,188元，屬市價水平，原業主早於1997年7月購入上址自用，當時作價530萬元，持貨逾23年帳面獲利608萬元，單位期內升值1.1倍。

●北角柏傲山1座中層B室，實用面積1,073方呎，三房連工人房間隔，獲區內換樓客以約3,000萬元承接，實用呎價27,959元，屬市價水平，原業主於2015年2月以2,982萬元購入上址投資，持貨逾5年至今沽售，帳面微賺18萬元或0.6%。

●灣仔駿逸峰中低層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，望山景，近日以約880萬元沽出，實用呎價約20,853元，屋苑現時約有7個單位放售，最低叫價由830萬元起。

●西半山蔚庭軒低層D室，實用面積約573方呎，套三房間隔，今年6月放盤，原開價1,280萬元，其後減價約80萬元或約6%，最終日前以1,200萬元交吉形式易手，實用呎價約20,942元，現時屋苑暫有約13個二手放盤，入場價由700萬元起。

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九龍區

●牛頭角居屋安基苑基信閣高層6室，實用面積568方呎，三房間隔，吸引搵樓多時之同區客承接自住，已補價自由市場成交價745萬元，實用呎價13,116元。

●九龍塘花圃別墅D座3室，實用面積約629方呎，三房間隔，放盤至今約8個月，業主原開價1,150萬元，日前終以995萬元成交，減價155萬元或約13%，實用呎價約15,819元，單位屬遺產物業，其家人原於1972年以12萬元買入，持貨至今共約48年，沽貨帳面獲利983萬元或約82倍。

●紅磡半島豪庭4座中層E室，實用面積約567方呎，兩房間隔，近日以1,120萬元沽出，較原叫價1,150萬元，低30萬元或約2.6%，實用呎價約19,753元，屋苑現時有約78個單位放售，叫價由700萬元起。

●西南九龍匯璽本月至今錄12宗租務成交，包括匯璽II第3B座中高層B室，一房間隔，實用面積約349方呎，以約20,000元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以19,500元租出，實用呎租約55.9元，新租客為夫婦，心儀單位景觀優美，故睇樓1次即決定承租。

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新界區

●屯門城·點錄本月首宗二手買賣，單位為高層E室，實用面積約232方呎，開放式間隔，區內上車客見上址樓齡新，考慮不久即決定入市，原業主於SSD期限屆滿後，開價約450萬元放售，雙方議價後以437萬元成交，實用呎價約18,836元，原業主於2017年10月以約374萬元購入，轉手帳面獲利約63萬元，升值約16.8%。

●屯門弦海高層K室，實用面積224方呎，開放式間隔，享河景，月租叫價10,000元，經議價後，以9,000元租出，實用呎租約40.2元，新租客為一對情侶，日前長假期首度參觀屋苑，即日承租上址，業主於2019年6月452萬元一手買入單位，現享約2.4厘租金回報，屋苑9月份錄約25宗租賃成交，10月暫錄約5宗，實用呎租約36至40元。

●沙田第一城一周錄13宗買賣，其中41座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以495萬元易手，實用呎價16,283元，原業主於2015年以376萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利119萬元，單位升值約32%。

●青衣藍澄灣3座低層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望山景，叫價680萬元放盤，經議價後減價42萬元或約6.2%，最後以638萬元成交，實用呎價約13,074元。

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