傳崇光向商戶轉嫁差餉地租　利福國際未否認

《東網》記者向利福的公關查詢，發言人沒有直接證實或否認市場傳聞，但表示，集團持續檢視開支和成本架構，以提升整體營運效益。集團一直致力提高與商戶的協作，面對近期的嚴峻經營環境，在商戶的支持，崇光百貨積極籌辦不同的推廣活動及提供購物禮遇，以增加人流，刺激消費。

事實上，利福國際上半年業績顯著倒退，按年由盈轉虧。該公司截至今年6月底止半年，股東應佔虧損2.26億元。

撇除投資物業及金融投資的公平值變動，期內集團經營溢利亦按年大幅下跌約63%至3.67億元。公司維持對香港零售業陷於困境的看法，對下半年前景深感悲觀。

公司於業績通告上指，疫情嚴重干擾並且重創本來已經疲弱的香港零售市場。於今年上半年，集團旗下主要零售業務銅鑼灣崇光的運作大受影響，加上相關經濟不確定因素削減消費者意欲，期內該店銷售收入下跌49.3%，客流量亦下降46%。尖沙咀崇光的營運亦受到嚴重影響，上半年的銷售額按年急挫71.1%，而去年同期則按年增長9.5%。

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