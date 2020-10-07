高銀澄清非出售九龍灣高銀金融國際中心

公告又指，賜譽的擁有權受進行中之法律程序及法院就賜譽申請之裁決所規限。由於建議交易並不計劃出售賜譽股權及寫字樓物業擁有權，毋須獲賜譽接管人保國武及馬肇明批准。

高銀強調，建議交易目前有待法院批准，為完成建議交易之先決條件，詳情將適時披露。公司概不知悉任何委任物業顧問萊坊為寫字樓物業獨家銷售代理之事宜，亦無就建議進行交易委任萊坊。

事實上，高銀金融國際中心上周一(9月28日)被「接管人及經理人保國武和馬肇明」委託物萊坊推出市場放售。不過，高銀金融卻於上周三(9月30日)公布上述建議交易。其後保國武去信萊坊，強調高銀無權出售該物業。

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