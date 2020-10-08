外賣打救食肆　次季貢獻80億收益

今年新冠肺炎疫情嚴重打擊餐飲業生意，食肆只好積極拓展食物外賣業務，以免走向關舖的命運。研究機構凱投宏觀(Capital Economics)報告指出，主因餐廳提供外送服務，令平均有31%的香港餐飲從業員得以繼續工作。若以餐廳夥伴的營業額估計，外賣服務今年次季更貢獻80億元收益。

外賣服務平台戶戶送(Deliveroo)引述凱投宏觀報告，指出約43%餐飲從業員受惠港府援助計劃而不致失業。而戶戶送今年聘用逾3,500個職位，按年升67%，數字並未包括與公司合作的七千名自僱送餐員。

凱投宏觀指，在今年四至六月的疫情高峰期，外賣服務估計保障香港約4.8萬個職位，以餐廳夥伴的營業額估計，外賣服務亦貢獻80億港元收益。事實上，餐飲業在港提供30萬個工作職位，佔全港總數8%，經濟貢獻達3.2%。與全球其他地區相比，亞洲各地的疫情爆發時間較早，加上餐飲業算是疫下重災行業，業務一度蒙受重大損失。戶戶送此前曾訪問逾千間食肆，調查發現逾半數受訪餐廳夥伴面臨結業危機。

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