東方日報B1：全球近半CEO估商業前景悲過3月

新冠肺炎重創環球經濟，亦打亂原有的商業格局。疫情爆發至今仍未完全受控，一眾商界高層會如何審視疫情後的世界？據由全球2.8萬名行政總裁(CEO)組成的組織YPO最新調查顯示，與3月初相比，仍有近一半來自一百個國家或地區的CEO對商業前景的看法更為負面，三成CEO預期公司僱員數目在一年內縮減至少一成，有14%更估計會減兩成以上。

該項調查於9月21日至廿四日進行，涉2,572名來自三十八個行業的CEO，提供有關企業領導者對目前經濟前景、一年後業務預測及疫情對工作場所的永久影響的觀點與見解。

對商業前景持負面看法的受訪CEO佔比，實際上較4、5月份的調查有所減少。惟若按行業劃分，數據仍續走向兩極化。受各地政府強制防疫措施而被迫停擺的旅遊餐飲及航空業，各有77%及71%來自相關行業的受訪者認為前景悲觀，為所有行業最高。相對地，因應疫情衍生出的新商機及消費者行為改變，衞生保健及交通運輸成為CEO眼中前景最樂觀的行業，比重分別超過及高達50%。

問到對於未來一年公司的收入及固定投資預測，情況同樣出現兩極化。整體有近四成CEO預計收入將增長一成或以上，當中逾半來自科技、衞生保健、通訊及交通運輸行業。

至於整體三成五的CEO則料收入將跌一成或以上，比重最高的三個行業依次為旅遊餐飲、教育及航空。固定投資方面，65%旅遊餐飲的CEO料降一成投資。

然而，大部分僱主對招聘持有觀望及審慎態度。其中，四成五受訪者預計僱員總數在未來一年維持不變，另有三成受訪者更預計縮減一成或以上的人手。至於產品服務行業，包括科技及軟件即服務(SaaS)等，有46%受訪CEO欲「疫」市增聘人手，比例已經是各行業之中最高。

儘管各行業的CEO對其業務前景看法冷暖有別，但大部分CEO皆認為環球經濟下滑為他們最需要正視的問題，數碼科技則為第二個大挑戰。

實際上，疫情爆發迫使許多公司由辦公室切換至在家工作，而這或變成永久性變化。有超過四分三的受訪CEO認為，將會在疫情後繼續提供靈活工作安排，亦有逾五成CEO會因應疫情而對數碼或技術投資進行業務調整，以及約四成六CEO決定精簡營運。

全球各地CEO對商業前景看法偏向負面，與疫情重創全球經濟不無關係。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，全球疫情已令非必需品行業的生意大幅減少，大部分公司要「燒錢」維持下去，甚至有傳不少大型企業將會裁員削減成本。

他又指，即使疫情逐步受控，經濟活動仍需時恢復，料中國以外的全球經濟前景短期依然疲弱。

他續指，比較基數已大幅下降後，現時市場上較多人看好明年全球經濟可出現接近雙位數正增長的報復式反彈，但他相對審慎，料全球經濟明年只能錄得不到5%的按年正增長。

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