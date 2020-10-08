歐洲股市收市個別發展　Daimler漲近2%

歐洲股市周三(7日)個別發展，英國富時100指數收報5,946點，跌3點或0.06%；法國CAC指數收報4,802點，跌13點或0.27%；德國DAX指數收報12,928點，升22點或0.17%。

德國汽車製造商戴姆勒(Daimler)股價收市升近2%，集團周二(6日)公布的數據顯示，受中國市場需求驅動，今年第三季平治轎車全球銷量進一步回升。另外，寶馬汽車指第三季的全球銷售回升，股價收升1.37%。

零售商Tesco半年營運收益按年跌15.6%至10.37億英鎊，惟仍預計全年零售營運收益將與去年相同，股價先升後回軟，收挫0.65%。

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