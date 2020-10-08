CFA協會：取消12月全球37地點的考試安排

受到全球新冠肺炎疫情影響，特許金融分析師協會(CFA Institute)周三(7日)宣布，取消今年12月在全球37個地點的考試。

根據官網周三發布的聲明，取消在紐約，三藩市和芝加哥等13個美國城市、11個印度城市及新加坡等地的12月特許金融分析師(CFA)考試。該協會表示，將可能在未來幾周內宣布進一步的延期安排。

對於其他地方的考試安排，該協會指會持續觀察各地區在新冠肺炎疫情影響之下，其政府合規性、場地、運輸各方面會否影響考試安排。

該協會稱，考生能重新預訂2021年考試日期，兩次受到疫情相關改期影響考生可要求退款。

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