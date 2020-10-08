美股收市：道指升530點　航空股受追捧

雖然美國總統特朗普突叫停刺激經濟談判，但分析師普遍估計特朗普會推出針對性、規模較小的刺激措施，消息刺激美股周三(7日)大幅做好。道指收報28,303點，升530點或1.91%；標指收報3,419點，升58點或1.74%；納指收報11,364點，升210點或1.88%。

特朗普周二在社交媒體上推文表示將叫停刺激經濟談判，拖累美股當日急劇受壓，但隨後再發文，敦促出台針對航空業與小型企業的獨立救濟措施，並支持向納稅人發放另一輪1,200美元的刺激支票，有關言論帶動美股周三回穩。

Axi首席全球市場策略師Stephen Innes稱，特朗普正試圖奪回競選的主導權。他指，特朗普通過他的1,200美元刺激支票政策把球踢回給民主黨，更為重大的財政刺激將在大選後才能確定。市場能期望的最好結果是對個人的財政支持，這有利於風險情緒。

NatWest Markets策略員James McCormick表示，市場估計特朗普推出針對性的刺激措施。摩根大通資產管理環球市場策略員Michael Bell則認為，市場的基本預測是美國經濟在大選後獲得一些紓困措施。他又提到，選舉明顯分出勝負，將帶來刺激措施，無論是共和黨抑或民主黨大勝。

美企即將踏入業績期，德意志銀行報告認為，市場的預測低估了標指企業第3季盈利的反彈力度。該行策略員指出，雖然經濟上季強勁反彈，但若撇除貸款撥備及能源業虧損，現時分析員整體仍估計標指企業純利倒退13%至15%，相信如果業績表現勝預期，將掀股市升浪，惟大選不明朗因素將限制升幅。

股份表現方面，憧憬優先獲得華府援助，航空股受追捧，達美及美國航空股價收市分別漲3.54%及4.31%。

國國會眾議院司法委員會的反壟斷小組發表報告，指美國科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)及Facebook等企業擁有市場壟斷的力量，兩家公司股價分別收上升1.7%和下跌0.21%。

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