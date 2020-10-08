歐央行行長：承諾疫情危機結束前不撤出支持措施

歐洲央行行長拉加德接受外媒訪問時表示，會承諾在新冠肺炎疫情危機結束前，不會取消貨幣政策支持措施，強調央行和財政當局必須共同合作。

拉加德指出，歐元區的宏觀經濟政策發揮了有力的作用，其專注於保護生產力和就業，並認為央行應當防止過早地撤出該些支持措施。

大部分經濟學家預計，歐洲央行會在年底前通過擴大1.35萬億歐元的債券購買計劃來加大刺激力度。此前一日，拉加德和歐洲央行首席經濟學家Philip Lane呼籲政府維持支持力度，拉加德警告不應突然中斷，以免影響迄今為止取得的進展。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299