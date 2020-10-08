澳能建設擬就澳門酒店電動汽車充電系統遞交建議

集團連同Ubitricity有意透過該項目在澳門建設電動汽車充電系統標誌性樣版，以便在大灣區擴展其電動汽車充電業務。

董事會指出，上述與博彩運營商的潛在合作仍處於初步階段且該項目未必落實並獲授任何合約。概無就上述潛在合作作出集團的溢利預測或估計。

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