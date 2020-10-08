澳能建設擬就澳門酒店電動汽車充電系統遞交建議
2020年10月08日 06:59
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澳能建設(01183)公布，有關其直接全資附屬MECOM Hung Yip與Ubitricity就於大灣區開展電動汽車充電項目的擬議合營，於周一(5日)，MECOM Hung Yip取得澳門一家博彩運營商指令，於兩個月內在無約束力無承諾的基礎上遞交關於澳門一座新建酒店綜合大樓內約800至1,000個電動汽車停車位的電動汽車充電系統建議(包括系統設計、能源及控制網絡設計、系統運行及充電費用支付方式設計的範圍)。
集團連同Ubitricity有意透過該項目在澳門建設電動汽車充電系統標誌性樣版，以便在大灣區擴展其電動汽車充電業務。
董事會指出，上述與博彩運營商的潛在合作仍處於初步階段且該項目未必落實並獲授任何合約。概無就上述潛在合作作出集團的溢利預測或估計。
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