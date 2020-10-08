新股專輯：雲頂新耀一手中籤率僅2%　上限55元定價

香港公開發售部分錄得超額認購653.41倍，而國際發售股份獲超額認購26倍。

由於香港公開發售的超額認購為100倍以上，在重新分配程序下，已將2,541.9萬股發售股份由國際發售，重新分配至香港公開發售，令最終數目增至3,177.4萬股，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%。

股份將於周五(9日)於主板首日掛牌。

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