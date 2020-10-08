【專家點評】楊俊文：研祥智能私有化 小股東應否接納？
2020年10月08日 07:30
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最近兩年，香港上市公司私有化活動頻繁，主因莫過於股份價格及成交量長期偏低、被受市場冷待。在估值被受市場低估下，公司未能有效發揮上市平台來募集資金擴展業務，因此索性私有化，減省維持上市地位的成本，而且不用受上市條例規管，公司在某些業務發展上可能來得較為靈活。
早前通過股東特別大會私有化決議案的研祥智能(02308)已踏入最後階段，若不少於9成H股股權的獨立股東在10月19日限期前接納要約，則H股要約將在各方面成為無條件，私有化便生效。由於H股是中國成立的公司，並無規定強制收購獨立股東股份，故小股東須自行主動透過託管券商接納要約，但要注意券商處理私有化手續及截止日期各有不同，故現時就立即接納要約相對穩妥。
對小股東來說，私有化要約價格每股1.5港元非常有誠意，因公司過去兩年股價長期大幅低於要約價格，私有化公告前60天平均價僅0.73元，溢價之高顯示私有化決心，加上公司明言無意回歸A股或其他交易所上市，故小股東不可心存僥倖。現時環球充斥各種不明朗因素，加上公司生產特種計算機所需原材料IC晶片，可能因中美貿易摩擦而出現供應問題，對產品生產和技術創新構成重大隱患，因此建議小股東藉接納要約先行把資金套現回籠。倘若私有化失敗，隨時如越南製造加工(00422)及哈爾濱電氣(01133)一樣，股價急跌且再次低迷，倒不如利用要約價格收取的款項，轉投即將來港上市的螞蟻集團新股認購及其他投資機會，說不定在回報上將更有作為。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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