【專家點評】楊俊文：研祥智能私有化　小股東應否接納？

最近兩年，香港上市公司私有化活動頻繁，主因莫過於股份價格及成交量長期偏低、被受市場冷待。在估值被受市場低估下，公司未能有效發揮上市平台來募集資金擴展業務，因此索性私有化，減省維持上市地位的成本，而且不用受上市條例規管，公司在某些業務發展上可能來得較為靈活。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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