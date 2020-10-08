【樓民熱話】深圳房策影響香港樓市？樓價爆升年代一去不返

「房住不炒」是近年內地樓市的政策主軸，與香港一河之隔的深圳，向來是樓價上升的火車頭。俗語講「槍打出頭鳥」，深圳近年成為首要壓制的對象，當局連番推出新政「撳」市，見微知著，內地樓價上升動力逐步被扼殺。而與內地聯繫愈來愈緊密的香港，未來樓價走勢配合國策亦是應有之義。

近年關於深圳的樓市新政及講話名目眾多，請容小弟略為簡介。2018年，發布了《深圳市人民政府關於深化住房制度改革加快建立多主體供給多渠道保障租購並舉的住房供應與保障體系的意見》，提出保障一般市民住屋權利，公私營房屋比例為六比四。

事隔兩年，今年7月發布了《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，要求落戶滿3年且社保滿36個月才能買樓，打擊突然落戶炒樓；到了8月，深圳住房與建設局局長張學凡表示，將倣效新加坡房屋政策，要令6成深圳居民入住公營房屋；9月上旬，發布將會嚴查該市買樓資格，打擊假離婚買樓的行為。9月中，當局又擬建立存量商品房買賣的合理價格引導機制，定期發布全市商品房的合理成交價格。

一連串的辣招反映當局急於壓制樓價，雖然樓價未見明顯下跌，惟成交量已減少。據內媒報道，截至9月29日，深圳二手住宅成交8,577伙，按月跌24.2%；成交面積為75.9萬平方米，按月跌22.2%。

有人會問，樓價升值，「荷包多咗錢」，人人開心，為甚麼要要打擊樓價？事實上，樓價連年飆升，對社會的壞處遠比好處多，簡單可歸納為三大患。其一，內地樓價愈升愈急，國民入市風險愈來愈高，許多家庭耗盡三代積蓄買樓，加上近年經濟增速放緩，供樓壓力或持續上升。且內地當局眼見日本經濟陷入迷失30年，地產價格飆升正是原因之一，前車可鑑下，自然不會放任樓價無止境上升。

其二，深圳是內地的高新科技之都，科技巨擘華為的註冊地正是該市。但早在2016年，任正非已炮轟深圳樓價太高，增加了華為的僱員成本。近年多次傳出華為除總部外，其餘部門已離開深圳，搬去東莞等地，主要原因正是因為員工買不起深圳當地樓。而對該市最大打擊是企業出走，高產勞動力亦會跟着走。

最後是對人心的影響，過去深圳賴以成功的創新精神，隨樓價愈升愈有，就連企業亦投入炒樓行列，沉醉於土地收入及樓市GDP的泡沫之中，將令深圳失卻創新動力，同時靠炒樓發達的思維模式早已遍及全國。此風不滅，國家進步的動力勢必減弱。

而上述情況與香港現況何其相似？過去數十年，許多人靠買樓發達，以往香港是華洋雜處之地，食盡國際飯；近年轉為靠北水，亦能勉強維持經濟增長，但就放棄經濟轉型、尋找高增值的產業。而去年社會事件以來，今年遇上新冠肺炎肆虐，香港同時北水，未來國際制裁陸續有來，加上樓價、租金高昂，進一步削弱香港競爭力。

周二(6日)又有關於港人移民的民意調查結果，是次由中文大學香港亞太研究所透過電話成功訪問737位18歲或以上的市民，44%受訪者表示，如有機會將打算移民或移居外地，另逾1成半人更稱近期已為移民作準備，較去年顯著增加。在如斯內憂外患的嚴峻環境下，樓市好友仍然寄望樓價如過去十多年般上升，豈不是天方夜譚？

東網產經專欄作者 林南冧

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